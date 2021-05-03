Rodrigo Chagas detona arbitragem em revés do Vitória

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

O fim de semana do Vitória terminou amargo. No Barradão, o Vitória levava a melhor contra o Jacupiense por 1 a 0 quando sofreu a virada por 2 a 1 e viu a situação ficar complicada no estadual.

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Irritado com o placar, o técnico Rodrigo Chagas escolheu o culpado e criticou a postura do juiz Diego Pombo Lopez, que expulsou Samuel na reta final do primeiro tempo.

‘De fundamental, a expulsão. Além das mudanças que tivemos que fazer. A expulsão foi determinante, porque o adversário chegou no primeiro tempo por erros individuais nossos, principalmente na construção. Nós proporcionamos isso ao adversário. E eu acho que a arbitragem foi de fundamental importância para o resultado. Até porque poderia ter expulsado os dois, porque os dois jogadores se agrediram, e ele só viu Samuel’, declarou.