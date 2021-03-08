Rodrigo Chagas cita erros individuais em revés na Copa do Nordeste

‘A estratégia foi bem montada, trabalhamos muito bem no decorrer da semana dessa forma. Em alguns momentos, nós nos perdemos em relação à dúvida de entrar ou Bispo ou Rend, que era o terceiro homem ali, o terceiro zagueiro. E também a questão do Fernando Neto baixar para vir buscar o jogo, sendo que ele seria o meia de criação. Mas corrigimos no intervalo. Não acho que a estratégia não funcionou. Acho que funcionou. A derrota que tivemos foi pelo fato de dois erros individuais. É o que temos que trabalhar para corrigir daqui para frente. Até porque futebol a gente tem que entrar atento o tempo todo. Erramos no finalzinho e propiciamos o gol ao adversário’, afirmou o comandante.