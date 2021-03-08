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futebol

Rodrigo Chagas cita erros individuais em revés na Copa do Nordeste

Diante do Ceará, o Leão apresentou erros fatais, que culminaram com derrota fora de casa...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 10:10
Crédito: Pietro Capri/Vitória
A semana começa dura para o Vitória. Na Arena Castelão, a equipe mostrou um futebol abaixo do esperado e acabou derrotado pelo Ceará por 3 a 1, o que faz aumentar a pressão pelos lados do rubro-negro.
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Apesar do resultado negativo, o técnico Rodrigo Chagas acredita que a estratégia de jogo funcionou de maneira positiva, o problema ficou por conta dos erros individuais.
‘A estratégia foi bem montada, trabalhamos muito bem no decorrer da semana dessa forma. Em alguns momentos, nós nos perdemos em relação à dúvida de entrar ou Bispo ou Rend, que era o terceiro homem ali, o terceiro zagueiro. E também a questão do Fernando Neto baixar para vir buscar o jogo, sendo que ele seria o meia de criação. Mas corrigimos no intervalo. Não acho que a estratégia não funcionou. Acho que funcionou. A derrota que tivemos foi pelo fato de dois erros individuais. É o que temos que trabalhar para corrigir daqui para frente. Até porque futebol a gente tem que entrar atento o tempo todo. Erramos no finalzinho e propiciamos o gol ao adversário’, afirmou o comandante.
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Com a derrota fora de casa, o Vitória aparece na 4ª posição da chave B, com 3 pontos. Na próxima rodada, o Leão mede forças contra o Bahia.

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