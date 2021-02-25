Rodrigo Chagas analisa desempenho do Vitória em triunfo no estadual

Crédito: Pietro Capri/Vitória

De virada, o Vitória levou a melhor diante do Alagoinhas no Barradão e deixou o seu torcedor mais tranquilo, já que o Leão encerrou a 2ª rodada entre os primeiros da classificação.

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Satisfeito com o triunfo, o técnico Rodrigo Chagas valorizou o desempenho na etapa final, mas ligou o sinal de alerta para o que foi apresentado nos primeiros 45 minutos.

‘Não fiquei satisfeito. Principalmente no primeiro tempo. Acho que foi um primeiro tempo ruim, temos que passar a borracha. Temos que ter, no jogo a jogo, uma produtividade como foi no segundo tempo’, afirmou.

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