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futebol

Rodrigo Chagas analisa desempenho do Vitória em triunfo no estadual

Na visão do treinador, o time melhorou na etapa final após um primeiro tempo apagado no lado coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 10:19

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 10:19

Crédito: Pietro Capri/Vitória
De virada, o Vitória levou a melhor diante do Alagoinhas no Barradão e deixou o seu torcedor mais tranquilo, já que o Leão encerrou a 2ª rodada entre os primeiros da classificação.
+ Super quinta! Veja os prováveis times para última rodada do Brasileirão
Satisfeito com o triunfo, o técnico Rodrigo Chagas valorizou o desempenho na etapa final, mas ligou o sinal de alerta para o que foi apresentado nos primeiros 45 minutos.
‘Não fiquei satisfeito. Principalmente no primeiro tempo. Acho que foi um primeiro tempo ruim, temos que passar a borracha. Temos que ter, no jogo a jogo, uma produtividade como foi no segundo tempo’, afirmou.
+ Para fechar com chave de ouro: veja o time LANCE! para a última rodada no Cartola
Calendário
Agora, o Vitória retorna aos gramados no próximo sábado, quando encara o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Pelo estadual, o confronto é com o Jacupiense, mas apenas no dia 7 de março.

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