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Rodrigo celebra gol em vitória do São Bento no Paulista Sub-20: 'Fico feliz por ter ajudado o time'

Equipe do zagueiro carioca foi a sete pontos e ocupa agora a terceira posição em seu grupo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 00:15

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 00:15

Crédito: Divulgação
Com um gol do zagueiro Rodrigo, o São Bento bateu o SC Brasil por 2 x 0 pela primeira fase do Paulistão Sub-20. Com o resultado, a equipe do defensor carioca foi a sete pontos e ocupa agora a terceira posição em seu grupo. O jogador falou sobre o triunfo.
- Foi fundamental para nos aproximar dos dois melhores colocados. Fico feliz por ter ajudado o time a não sofrer gols e também por ter marcado. Que possamos engrenar na competição - afirmou.
Na próxima quinta-feira o time de Rodrigo enfrentará o Audax pela quarta rodada. O rival é o atual vice-líder do grupo 7. Para o atleta, mais uma vez a vitória será essencial.
- Temos que seguir pontuando e buscando melhorar na classificação. Certamente será um confronto duro, pois quem ganhar ficará na frente ao fim da rodada, mas confio bastante em nossa equipe - definiu.

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