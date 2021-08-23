Rodrigo celebra gol em vitória do São Bento no Paulista Sub-20: 'Fico feliz por ter ajudado o time'

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Com um gol do zagueiro Rodrigo, o São Bento bateu o SC Brasil por 2 x 0 pela primeira fase do Paulistão Sub-20. Com o resultado, a equipe do defensor carioca foi a sete pontos e ocupa agora a terceira posição em seu grupo. O jogador falou sobre o triunfo.

- Foi fundamental para nos aproximar dos dois melhores colocados. Fico feliz por ter ajudado o time a não sofrer gols e também por ter marcado. Que possamos engrenar na competição - afirmou.

Na próxima quinta-feira o time de Rodrigo enfrentará o Audax pela quarta rodada. O rival é o atual vice-líder do grupo 7. Para o atleta, mais uma vez a vitória será essencial.