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futebol

Rodrigo Carioca, jogador do Ypiranga, projeta acesso nessa temporada

Para o atacante, subir para a série B na competição nacional é a meta do ano...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 20:36
Rodrigo Carioca, atacante do Ypiranga, fez parte da equipe que obteve uma campanha marcante no Campeonato Gaúcho. Embalado pela começo da temporada, ele ressaltou a necessidade da equipe entregar o máximo durante a disputa da Série C do Brasileirão. De acordo com o jogador, a ambição dessa temporada é botar o clube na Série B:-A Série C tem um equilíbrio grande e as equipes têm muito potencial. Temos que fazer uma boa primeira fase para chegarmos às finais, em primeiro lugar. O foco é a classificação. A partir daí vamos trabalhar para conquistarmos o acesso, que seria fantástico e marcante na história do clube-, relata o atleta.
O esportista do Ypiranga ainda fez ressalva sobre uma meta pessoal. Para a disputa da competição, o jogador tem a vontade de ser o goleador máximo da série C: -Vou trabalhar para fazer uma competição de alto nível para ajudar o grupo. Estou muito motivado e vou me dedicar ao máximo para, quem sabe, terminar a disputa como artilheiro dela-, finaliza Rodrigo.
Crédito: Oatacantedaequipegaúchatraçametaambiciosa(Foto:Divulgação/Ypiranga

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