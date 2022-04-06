Rodrigo Carioca, jogador do Ypiranga, projeta acesso nessa temporada

Rodrigo Carioca, atacante do Ypiranga, fez parte da equipe que obteve uma campanha marcante no Campeonato Gaúcho. Embalado pela começo da temporada, ele ressaltou a necessidade da equipe entregar o máximo durante a disputa da Série C do Brasileirão. De acordo com o jogador, a ambição dessa temporada é botar o clube na Série B:-A Série C tem um equilíbrio grande e as equipes têm muito potencial. Temos que fazer uma boa primeira fase para chegarmos às finais, em primeiro lugar. O foco é a classificação. A partir daí vamos trabalhar para conquistarmos o acesso, que seria fantástico e marcante na história do clube-, relata o atleta.