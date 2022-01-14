Rodrigo Caetano vê Edenilson, do Inter, distante de acerto com o Galo. 'Inter não quer fazer negócio'

Em longa entrevista para a TV Galo, o diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, falou sobre diverso assuntos, como a chegada do novo técnico alvinegro, Antonio Mohamed e a dura negociação do Galo com o Internacional para contratar o volante Edenílson. Caetano, que já trabalhou no Colorado, comentou que o time gaúcho não está disposto a ceder atleta para reforçar o time mineiro em 2022. O negócio esta complicado, pois o Inter quer compensações para liberar o jogador. E, não são recompensas pequenas. O Internacional quer uma quantia em dinheiro, mais os direitos do lateral-direito Guga e o empréstimo do atacante Savarino. Essa informação foi dada pelo jornalista Lucas Collar e confirmada pelo L!. Rodrigo Caetano detalhou o caso. Veja no vídeo acima. O Colorado faz jogo duro para liberar Edensílson para o Atlético-MG-Reprodução: Premiere