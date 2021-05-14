Rodrigo Caetano sobre a 'guerra' do Galo na Colômbia: 'orgulhoso de todos apesar do episódio lamentável'

A situação lamentável do jogo entre América de Cali e Atlético-MG, pela Libertadores, quando a partida foi disputada em meio a confrontos do lado externo do estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia, com disparos de bombas de gás lacrimogênio, rojões, que eram ouvidos e os efeitos do gás sentidos no campo de jogo. O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, falou da tensão e elogiou o grupo de jogadores e comissão técnica, que conseguiram superar todas essas adversidades e conseguiram a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores depois de derrotar o Cali por 3 a 1. Confira o depoimento de Caetano no vídeo acima. Caetano exaltou a bravura do Galo na confusão do jogo diante do América de Cali-(Pedro Souza/Atlético-MG)