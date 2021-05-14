Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodrigo Caetano sobre a 'guerra' do Galo na Colômbia: 'orgulhoso de todos apesar do episódio lamentável'
futebol

Rodrigo Caetano sobre a 'guerra' do Galo na Colômbia: 'orgulhoso de todos apesar do episódio lamentável'

O dirigente do Atlético-MG elogiou os jogadores e membros da comissão técnica que superaram as adversidades e trouxeram a classificação às oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:08
A situação lamentável do jogo entre América de Cali e Atlético-MG, pela Libertadores, quando a partida foi disputada em meio a confrontos do lado externo do estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia, com disparos de bombas de gás lacrimogênio, rojões, que eram ouvidos e os efeitos do gás sentidos no campo de jogo. O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, falou da tensão e elogiou o grupo de jogadores e comissão técnica, que conseguiram superar todas essas adversidades e conseguiram a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores depois de derrotar o Cali por 3 a 1. Confira o depoimento de Caetano no vídeo acima. Caetano exaltou a bravura do Galo na confusão do jogo diante do América de Cali-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados