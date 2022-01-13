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Rodrigo Caetano revela que Diego Costa pediu para deixar o Galo

O dirigente do alvinegro comentou sobre os trâmites para a saida do atacante e que ele não terá de pagar multa rescisória...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 18:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 18:37

O Atlético-MG confirmou de forma oficial a saída do atacante Diego Costa. O diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, comentou a situação do atleta, que decidiu não seguir no clube mineiro em 2022. Diego tinha contrato até o final do ano e segundo Caetano, o jogador que pediu para deixar o time mineiro, pois não se adaptou e ainda alegou questões particulares como motivos para não seguir no clube. -O caso do Diego, no final da temporada passada, ele nos procurou manifestando desejo de sair. Os motivos alegados foram adaptação e outras questões pessoais. Tentamos demovê-lo da ideia e ele ficou conosco até o final. E foi importante nas nossas conquistas. Ele sempre deixou claro que, em algum momento, caso ele não se sentisse bem aqui e quisesse sair, ele seria liberado. E isso foi acertado em comum acordo com o colegiado- disse o dirigente, que revelou não ter multa rescisória pelo distrato feito com o Galo. -Temos um agradecimento ao Diego. Esteve com a gente e foi muito importante. É muito provável que ele não esteja conosco nesta temporada. Seguem as conversas. Com relação a multa, não teria multa para nenhum dos lados. Temos que acertar ainda esse denominador comum- concluiu Rodrigo.
Crédito: DiegonãoquisseguirnoGaloeaindanãodecidiuqualseráseufuturonofutebol-(PedroSouza/Atlético

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