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Rodrigo Caetano revela indefinição na zaga do Atlético-MG e comenta sobre Jemerson: 'Não é para esse ano'

Diretor-Executivo de Futebol admitiu ter um planejamento para prestar atenção especial ao setor defensivo ...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 15:33
Na manhã desta quinta-feira, 12 de maio, o Diretor-Executivo de Futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista coletiva, na Cidade do Galo. Dentre as pautas, estavam a manutenção do trabalho do técnico Turco Mohamed, que passa por um momento de oscilação no clube, e o planejamento alvinegro, quanto às contratações para essa e a próxima temporada. Por falar em ida ao mercado, nos últimos dias, uma possível volta do zagueiro Jemerson, revelado pelo Atlético, esteve em pauta. Questionado sobre o assunto, Rodrigo Caetano admitiu que o setor defensivo precisa de atenção, mas desconversou sobre um retorno imediato. "Temos que estar atentos a esse setor da equipe. Mas não é para esse ano.", frisou o executivo. Essa incerteza, inclusive, se dá pelo fato de que Réver, Junior Alonso e Diego Godín só têm contrato até o fim desta temporada. Além disso, segundo o dirigente atleticano, a situação de Nathan Silva, zagueiro visado pelo futebol europeu, também foge do controle do clube. Confira o que foi dito: "Temos hoje cinco zagueiros, sendo que não temos controle de como será a situação do Alonso, situação do Godín, que encerra, o Réver a gente controla, o Nathan é um jogador visto pelo mundo inteiro.", declarou. Até por isso, Caetano afirma que é preciso solucionar também o contrato de Igor Rabello, que desperta interesse de outros clubes. Para ele, só assim, o Atlético-MG "terá paz" para dar sequência ao planejamento"Se tiver algum movimento é pensando nos próximos anos. Não tenho definição sobre o Igor, temos interesse que ele permaneça. Até julho a gente vai ter que ter uma definição para projetar o segundo semestre e o próximo ano.", finalizou.
Crédito: Caetanoconcedeuentrevistacoletivanestaquinta-feira,naCidadedoGalo-(PedroSouza/Atlético-MG

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