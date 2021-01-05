Rodrigo Caetano pega 'dicas' com Mattos sobre o Atlético-MG

Com a chegada quase certa de Rodrigo Caetano ao Atlético-MG para o lugar de Alexandre Mattos, o ex-diretor de futebol alvinegro deu algumas “dicas” para o futuro executivo do Galo sobre o clube.
Caetano é esperado esta semana no Atlético e trocou informações com Mattos acerca do que irá encontrar no time mineiro. Essa boa relação vem de algum tempo, pois são amigos e a troca de experiências, por desempenharem a mesma função, é frequente.
- Rodrigo é referência, amigo, companheiro. Se vier, vai agregar muito ao Atlético. Mega-vencedor. Referência para todos os executivos. Até conversei com ele, me ligou. Dei todas as referências boas do Atlético - disse Alexandre Mattos, em entrevista à Band.
Rodrigo Caetano foi desligado do Colorado e Paulo Bracks, ex-América-MG, foi efetivado em seu lugar, abrindo caminho para negociar com o time mineiro. O executivo está de folga no Rio de Janeiro e, se o colegiado do Galo, formado pelo presidente Sérgio Coelho e um grupo de empresários que ajuda o clube financeiramente, fechar com ele, pode ser anunciado. O trabalho de Caetano no Galo consistirá em seguir na briga pelo Brasileiro e, em caso de classificação para a Libertadores, reforçar o elenco e organizar as saídas e chegadas para o time principal. Rodrigo Caetano foi sondado por Vasco e São Paulo, além do Galo, porém, sem nenhum acordo fechado, o que deve acontecer com o alvinegro de Minas. O executivo começou a carreira de executivo de futebol no Grêmio, seguindo para Vasco,Vasco, Fluminense, Flamengo e, por último, o Internacional.