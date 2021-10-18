Rodrigo Caetano pede explicações a CBF após polêmica de pênalti não marcado no jogo contra o Atlético-GO

O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, fez mais críticas à arbitragem e ao trabalho do VAR após a derrota por 2 a 1 do time mineiro para o Atlético-GO, neste domingo 17 de outubro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caetano questionou a decisão do árbitro Raphael Claus de não marcar um pênalti a favor do time mineiro aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Nacho cruzou a bola e ela tocou no braço de Gabriel Baralhas Mesmo depois de consultar o VAR, Claus não viu nada de irregular mandou o jogo seguir.