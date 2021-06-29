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Rodrigo Caetano pede ‘bom senso’ para CBF sobre convocação de Guilherme Arana para a Olimpíada

O diretor de futebold o Galo disse, no entanto, que não impedirá  a ida do jogador a Tóquio...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:29
O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, pediu “bom senso” à CBF sobre a convocação do lateral-esquerdo Guilherme Arana para os Jogos Olímpicos de Tóquio, entre julho e agosto.O dirigente sabe que Arana, uma das principais peças do time atleticano poderá ficar mais de um mês longe da equipe. Todavia, Caetano afirmou que não irá impedir a ida de Arana à Olimpíada se esse for o desejo do jogador. Outra questão abordada pelo diretor foi a defesa do goleiro Everson, que vem sendo criticado pelas últimas atuações. Rodrigo diz que são injustas as críticas e que o jogador é um dos melhores do país na posição. Confira nosvídeos da matéria as considerações do diretor do Galo. Caetano também defendeu o goleiro Everson das críticas: 'um dos melhores do país'-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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