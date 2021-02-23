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Rodrigo Caetano fala sobre Tardelli e Victor, em fim de contrato, e da Saída de Jorge Sampaoli do Galo

O diretor de futebol alvinegro detalhou as situações maisurgentes do clube, de dois ídolos, e ainda como foi a conversa com o futuro ex-treinador alvinegro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 15:57
O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, veio à público para esclarecer situações importantes para o torcedor do alvinegro. Primeiro, com ídolos do clube, Diego Tardelli e Victor, que terão seus contratos encerrados no fim deste mês. Caetano também falou da saída de Jorge Sampaoli, que anunciou o fim do vínculo com o Galo, e da conversa que teve com o treinador. Por fim, o dirigente falou da busca do clube de um novo treinador. Confira todas as declarações e esclarecimentos do diretor alvinegro nos vídeos desta matéria. Caetano deu entrevista na Cidade do Galo sobre temas que geram interesse no torcedor-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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