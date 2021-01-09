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Rodrigo Caetano fala sobre papo com Mattos e que início de gestão será para 'atrapalhar o mínimo possível'

O novo diretor de futebol do Atlético-MG chega ao clube com um discurso conciliador, sem provocar polêmicas nesta reta final de Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

09 jan 2021 às 18:07

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:07

Rodrigo Caetano chegou ao Atlético-MG para assumir a diretoria de futebol do clube, após a demissão de Alexandre Mattos. O novo executivo do Galo contou sobre a conversas que teve com o ex-diretor antes do acerto com os mineiros e que o começo do seu trabalho no alvinegro será para intervir o mínimo possível, evitando atrapalhar o andamento da equipe nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Confira no vídeo acima a fala do diretor de futebol do time atleticano.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Caetano quer uma gestão à "mineira", de forma discreta, sem interferir muito no dia a dia do time-(Bruno Cantini/Atlético-MG/Agência Galo)

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