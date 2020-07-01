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Rodrigo Caetano fala sobre os casos de COVID-19 no Internacional

De acordo com o clube, quatro atletas testaram positivo nos exames da última segunda-feira...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 20:11
Crédito: Divulgação/Internacional
Após a realização de exames na reapresentação do grupo, o Internacional anunciou que quatro jogadores apresentaram o coronavírus nos exames e afastou o quarteto do restante do elenco.

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