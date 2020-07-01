Rodrigo Caetano fala sobre os casos de COVID-19 no Internacional

Após a realização de exames na reapresentação do grupo, o Internacional anunciou que quatro jogadores apresentaram o coronavírus nos exames e afastou o quarteto do restante do elenco.
Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:11
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