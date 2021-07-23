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Rodrigo Caetano espera que confusão no Mineirão tenha sido fato isolado e defende VAR: 'evita injustiças'

O diretor de futebol do Atlético-MG espera que não haja problemas nos duelos do Galo contra o River, pelas quartas de final da Liberadores, em agosto...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 20:45
O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo CAetano foi incisivo nas críticas ao comportamento do Boca Juniors após ser eliminado pelo Galo na Libertadores e espera que na próxima fase quando time mineiro encara o River Plate, as coisas corram normalmente, sem acontecimentos lamentáveis como foram vistos no duelo entre as equipes na terça-feira, 20 de julho, no Mineirão. Caetano também saiu em defesa do VAR e diz que nas duas situações o sistema acertou, corroborando com a decisão de campo, ao anular os gols do Boca em Buenos Aires e no jogo de volta, e BH, levando a decisão para os pênaltis, que classificou o alvinegro. Para o dirigente, o VAR corrige injustiças do jogo e tem de ser exaltado. Confira nos vídeos o posicionamento do diretor do Galo.Caetano foi incisivo em suas declarações sobre os incidentes no Mineirão e a próxima fase da Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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