Rodrigo Caetano diz que manutenção do gramado do Mineirão é sustentado pelo Atlético-MG

O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, fez duras críticas à administradora do Mineirão, a a Minas Arena, pela indisponibilidade do estádio para receber Galo e Brasiliense, pela terceira fase da Copa do Brasil, no fim de abril, pois tem uma série de shows agendados no período, próximos ao jogo, o que deixaria inviável uma partida de futebol, pois o gramado ficaria prejudicado. O dirigente alvinegro disse que o Gigante da Pampulha vem sendo sustentado pelo Atlético, com investimentos diretos do clube para custear a reforma do gramado no em 2021. -O Galo, desde o ano passado, vem sustentando o Mineirão, a verdade é essa. Sustentando, investindo no gramado, que estava péssimo de qualidade. Agora que voltou o público, eles minimamente deveriam dar prioridade ao Galo. Devo me preocupar com o que controlo, mas lamentavelmente não controlo isso-disse Caetano à Rádio da Massa, explicando que foi necessário fazer o investimento pelo grande número de jogos do time no estádio no ano passado. - Tivemos que fazer uma força tarefa ano passado pra que tivéssemos uma melhoria do gramado, que estava em péssimas condições. Lembremos algumas vezes que estava prejudicando nossa equipe. E aí entra a conta: o que é mais prejudicial? Aportar recurso pra melhorar ou jogar no gramado ruim? Então, a gente encara como investimento, não como prejuízo-disse. Cateno também reclamou dos altos custos para mandar jogos no estádio e de um suposto favorecimento ao Cruzeiro pela Minas Arena. - Durante ano passado, com ou sem público, íamos lá e cumpríamos custos pra jogar com estádio fechado. E sabemos que não é da mesma forma para os dois clubes. O gramado, principalmente, tivemos que fazer investimento do ano passado pelo número de jogos. Não estou dizendo que o Mineirão seja só do Galo não, mas que seja igual pra todos. Participem da manutenção- completou. A Minas Arena, gestora do Mineirão, rebateu as falas de Rodrigo Caetano em nota.