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Rodrigo Caetano diz que fará contratações pontuais e que terá parceria com Sampaoli no Galo

O novo diretor de futebol do Atlético-MG foi apresentado pelo clube nesta sexta-feira, 8 de janeiro, na Cidade do Galo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 17:45

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:45

O Atlético-MG apresentou oficialmente seu novo diretor de futebol, o executivo Rodrigo Caetano. Ele assinou contrato com o alvinegro por duas temporadas e terá a missão de manter o time em alto nível, além de buscar reforços para o Galo, dentro da necessidade apresentadas por Jorge Sampaoli.
Em relação ao treinador argentino, Caetano disse que ele se parece muito com Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Internacional, e que quer fazer uma parceria com o treinador alvinegro. Confira nos vídeos da matéria, o que o novo homem forte do futebol atleticano pensa e quer fazer no clube mineiro. Caetano promete parceria com Sampaoli e disse que ele e Coudet, com quem trabalhou no Internacional, são muitos parecidos-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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