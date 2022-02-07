Rodrigo Caetano dá as boas-vindas a Otávio e explica situação contratual com o Bordeaux

O Atlético-MG apresentou de forma oficial o volante Otávio, de 27 anos, que veio do Bordeaux, da França. O meio de campo tem contrato com o clube francês até fim da temporada europeia, em junhol mas veio emprestado para o Galo. Ele assinou um pré-contrato com o alvinegro e será jogador do time mineiro em definitivo a partir do meio do ano.

O Galo conseguiu antecipar a chegada do jogador para o começo desta temporada. O diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, explicou que a chegada do meio de campo só foi possível porque o Galo convenceu o franceses a liberar o atleta.