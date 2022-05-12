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futebol

Rodrigo Caetano comenta tratamento da arbitragem e STJD com o Galo: "absurdo"

Diretor executivo afirmou que narrativa criada contra o Atlético-MG vem prejudicando o clube...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:08
Em coletiva realizada pelo canal GaloTV, o diretor executivo Rodrigo Caetano comentou sobre o tratamento que a arbitragem brasileira tem tido com o Atlético-MG, e classificou as decisões dos últimos jogos, assim como a denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação ao jogador Hulk, como "absurdos".
Rodrigo Caetano citou as redes sociais como um grande peso para as decisões que vêm sendo tomadas por parte de arbitragens e o STJD contra o Atlético-MG.
- Estamos em um país em que a questão da manifestação nas redes sociais tem um peso enorme. Manifestações de outros clubes no ano passado, de forma até exagerada, querendo diminuir a qualidade do trabalho e o mérito da conquista do Galo através desses detalhes. Não é por acaso o absurdo do Hulk ser denunciado no STJD - disse o diretor. No jogo contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, o Atlético passou por mais um lance polêmico com a arbitragem. O árbitro de campo marcou pênalti, após toque de Léo Ortiz, mas o lance foi anulado pelo VAR, que alegou posição irregular de Guilherme Arana, gerando muita reclamação alvinegra.
O diretor executivo do Galo classificou o lance como "absurdo" e "inacreditável", dizendo que a jogada certamente mudaria a história do jogo. "São fatos recorrentes que nos deixam realmente preocupados em relação ao futuro", exclamou o diretor executivo.
Rodrigo Caetano falou muito sobre as "narrativas" criadas em torno do Atlético-MG, especialmente em relação à marcação de pênaltis a favor do clube. O diretor acredita que esses elementos influenciam a arbitragem a atuar de forma unilateral em jogos do Galo.
"Se o reflexo do que nós estamos sofrendo agora é por conta das narrativas, se precisar nós vamos falar todos os dias aqui. Para que isso ecoe para fora do nosso estado", expressou Rodrigo.
Crédito: CaetanocomentousobreolancedepênaltianuladonojogocontraoBragantino(PedroSouza/Atlético-MG

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