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  • Rodrigo Caetano ainda não vê o Galo no nível de Flamengo e Palmeiras: 'projeto deles já vem de mais tempo'
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Rodrigo Caetano ainda não vê o Galo no nível de Flamengo e Palmeiras: 'projeto deles já vem de mais tempo'

O dirigente do time mineiro também "cravou" que não haverá mais contratações em 2021 e que o clube ainda precisa fazer vendas para reforçar o caixa...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 21:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 21:10
O Atlético-MG ainda não está no nível de Palmeiras e Flamengo. Foi o que afirmou o diretor de futebol do clube mineiro, Rodrigo Caetano, mesmo com a atual campanha do alvinegro, líder isolado do Brasileiro e com chances de pelo menos mais dois títulos, na Copa do Brasil e Libertadores. O dirigente argumentou que o projeto dos rivais está em um degrau acima do Galo no momento, pois já geraram frutos vencedores com muitos títulos nas últimas temporadas, com destaque para as Libertadores de 2019 e 2020, vencidas pelo Rubro Negro e Verdão respectivamente. Necessidade de venda e fim das contratações Mesmo tendo ido com força ao mercado para reforçar o elenco, Rodrigo Caetano afirmou que o Galo não vai mais trazer atletas até o fim do ano. A ideia é conseguir mais vendas que reforcem o caixa do clube. Recentemente, o clube negociou o atacante Marrony para o Midtjylland, da Dinamarca, por 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões). Apesar do bom negócio, o time mineiro ainda precisa vender mais jogadores para conseguir atingir a meta de arrecadação estipulada pelo clube. Confira nos vídeos da matéria as explanações do diretor atleticano. Diego Costa é, provavelmente, segundo Caetano, a ultima contratação de 2021-(Pedro Souza / Atlético)

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