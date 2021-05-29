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Rodrigo Becão analisa temporada que passou e projeta a próxima: 'Que eu possa brilhar ainda mais'

Zagueiro foi um dos atletas que mais atuaram pela Udinese em 2020/2021...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 22:53

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 22:53
Crédito: Divulgação/Udinese
Chegou ao fim mais uma temporada no futebol europeu, e agora chega aquele momento no qual os atletas e equipes analisam o rendimento, desempenho e erros cometidos durante o ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os clubes com mais títulos da Champions League
O zagueiro Rodrigo Becão fez o mesmo citado acima. O defensor brasileiro, que defende a Udinese, da Itália, atuou em 36 partidas na temporada, o que corresponde a 90% dos jogos (40) da equipe em 2020/2021.
- Foi uma temporada que eu consegui ter bons aproveitamentos. Aproveitei bem a temporada, tive um bom rendimento e fiz um número de jogos muito bom - disse o camisa 50 dos Bianconeris.
Após analisar os números destas 36 partidas, Becão fez sua autocrítica, e projetou o que deve fazer nas próximas temporadas vestindo as cores da Udinese.
- Claro que tive uma oscilação, mas foi algo natural, como acontece com todos os atletas que atuam em competições de alto nível. Cabe a mim procurar melhorar, aprender com os erros e aperfeiçoar as qualidades para que na próxima temporada eu possa brilhar ainda mais - concluiu Rodrigo.

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