Rodrigo Bassani projeta estreia do Maringá no Campeonato Paranaense

Crédito: Rodrigo Basani durante treinamento no Maringá (Divulgação / Maringá

O Maringá está na reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paranaense, diante do Londrina. Com a aproximação do primeiro jogo da competição, a torcida do Dogão vive a expectativa pela atuação dos reforços que foram contratados neste começo de temporada.

Nesse ínterim, o nome que mais vem chamando atenção é o meio-campo, Rodrigo Bassani, que inclusive, recebeu o apelido de “Zinedine Bassani”, em alusão ao ex-jogador e hoje técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane.

- A nossa pré-temporada foi bastante intensa e muito boa. Evoluímos como equipe e nos preparamos muito bem com os amistosos. Estamos confiantes para nossa estreia, com a certeza que faremos um grande jogo - disse Bassani.

Com 23 anos, Bassani foi contratado por empréstimo junto ao União Suzano de São Paulo. O jogador que tem passagem pelo futebol europeu, comemorou a rápida adaptação ao elenco e a cidade. Durante os amistosos de preparação diante da Portuguesa Londrinense, Cianorte e Cascavel, Bassani se mostrou completamente adaptado ao estilo de jogo do Maringá.

-Minha adaptação ao clube foi muito legal, me receberam muito bem e a cidade é muito boa de se viver, uma cidade grande e bonita. O elenco é muito unido, todos buscando seu espaço e trabalhando muito todos os dias pra buscar os nossos objetivos junto ao Maringá - encerrou.