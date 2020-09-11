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futebol

Rodolfo Filemon será multado pela diretoria por conta de expulsão

Cartão vermelho custou a vitória do Coxa diante do Goiás na última quarta-feira...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 16:37
Crédito: Divulgação/Coritiba
Na última quarta-feira, o Coritiba foi até a Serrinha e ficou no empate por 3 a 3 com o Goiás. Apesar de o resultado ter tirado o time do Z-4, ele poderia ser melhor, já que o Coxa vencia o rival por 2 a 0.Na reta final do primeiro tempo, Rodolfo Filemon acertou um ‘coice’ em Rafael Moura, atacante do Goiás e deixou o Coritiba com um jogador a menos, fato que mudou radicalmente o panorama da torcida.
Por conta do ato infeliz, que rendeu um cartão vermelho, a diretoria do clube paranaense vai multar o atleta financeiramente, segundo site globo esporte.
Na coletiva pós-jogo, o técnico Jorginho chegou a reconhecer que o defensor errou e admitiu que Filemon pediu desculpas ao elenco.
Com a expulsão, o zagueiro não vai defender o Coritiba diante do Athletico, na Arena da Baixada, neste sábado.

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