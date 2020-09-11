Rodolfo Filemon será multado pela diretoria por conta de expulsão

Na última quarta-feira, o Coritiba foi até a Serrinha e ficou no empate por 3 a 3 com o Goiás. Apesar de o resultado ter tirado o time do Z-4, ele poderia ser melhor, já que o Coxa vencia o rival por 2 a 0.Na reta final do primeiro tempo, Rodolfo Filemon acertou um ‘coice’ em Rafael Moura, atacante do Goiás e deixou o Coritiba com um jogador a menos, fato que mudou radicalmente o panorama da torcida.
Por conta do ato infeliz, que rendeu um cartão vermelho, a diretoria do clube paranaense vai multar o atleta financeiramente, segundo site globo esporte.
Na coletiva pós-jogo, o técnico Jorginho chegou a reconhecer que o defensor errou e admitiu que Filemon pediu desculpas ao elenco.
Com a expulsão, o zagueiro não vai defender o Coritiba diante do Athletico, na Arena da Baixada, neste sábado.