Rodolfo Filemon projeta Paulistão com a camisa da Inter de Limeira

Com passagens por Coritiba, CSA e outros clubes, Rodolfo Filemon é um dos reforços da Inter de Limeira para o Paulistão. Na temporada passada, o defensor atuou em 34 partidas pelo Operário e jogou grande parte da campanha do time na Série B, que terminou na 12ª posição. Em busca de uma sequência maior em sua carreira, o zagueiro, de 27 anos, entende que o Paulistão é um dos principais estaduais do Brasil em termos de visibilidade. - Foi uma chegada muito boa, me receberam muito bem e a Inter está muito bem estruturada para jogar esse Paulistão e alcançar voos maiores. Temos condições de conseguir a classificação, mas não será fácil. Vamos disputar com uma das maiores potências do Brasil, que é o Corinthians, tem o Guarani que é uma equipe forte, de tradição também, então não será fácil. Além deles o Água Santa que sempre incomoda. Mas vamos com nosso objetivo. Sem pensar nos outro - afirmou.