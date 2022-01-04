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futebol

Rodolfo Filemon projeta Paulistão com a camisa da Inter de Limeira

Em busca de uma sequência maior em sua carreira, o zagueiro, de 27 anos, entende que o Campeonato Paulista é um dos principais estaduais do Brasil em termos de visibilidade...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 16:43

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 16:43

Com passagens por Coritiba, CSA e outros clubes, Rodolfo Filemon é um dos reforços da Inter de Limeira para o Paulistão. Na temporada passada, o defensor atuou em 34 partidas pelo Operário e jogou grande parte da campanha do time na Série B, que terminou na 12ª posição. Em busca de uma sequência maior em sua carreira, o zagueiro, de 27 anos, entende que o Paulistão é um dos principais estaduais do Brasil em termos de visibilidade. - Foi uma chegada muito boa, me receberam muito bem e a Inter está muito bem estruturada para jogar esse Paulistão e alcançar voos maiores. Temos condições de conseguir a classificação, mas não será fácil. Vamos disputar com uma das maiores potências do Brasil, que é o Corinthians, tem o Guarani que é uma equipe forte, de tradição também, então não será fácil. Além deles o Água Santa que sempre incomoda. Mas vamos com nosso objetivo. Sem pensar nos outro - afirmou.
+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro 2021
Logo na estreia, a Inter de Limeira recebe o Santos. Apesar de entender que será um dos jogos mais complicados da competição, Rodolfo consegue enxergar também pontos positivos de encarar um gigante do futebol brasileiro logo no início:
+ Santos desiste da contratação do meia Nathan após leilão
- Um jogo desse porte vai ser muito bom na para ver a força da nossa equipe. Sabemos que será um dos jogos mais difíceis, mas também com uma boa atuação, nos dá segurança para o restante do Paulista. Temos que ir com calma, respeitar o adversário, mas é inegável que sonhamos com os três pontos. Em caso de vitória, vamos com moral para a partida contra a Ponte Preta - concluiu.
Crédito: RodolfoFilemontambémcomentousobreaestreiadaInterdeLimeiracontraoSantos(Divulgação/InterdeLimeira

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