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futebol

Rodolfo Castro valoriza vitória sobre o Náutico e projeta final contra o Paraná

Goleiro foi elogiado pelo Técnico Jorginho em coletiva; Timbu é um concorrente direto na parte de baixo da tabela...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 15:17
Crédito: Patrick Floriano/Figueirense FC
O Figueirense venceu uma partida duríssima contra o Náutico na noite do último domingo. Pela segunda vez consecutiva como titular com a camisa do Figueirense, o goleiro Rodolfo Castro valorizou a importância da vitória contra um adversário direto na briga pela permanência na Série B. Goleiro foi elogiado pelo comandante em coletiva de imprensa após a partida.'Foi uma vitória muito importante. Era um jogo de seis pontos e que valia tudo para nós. Foi um jogo muito importante por ser a primeira vitória com o Jorginho no comando. Agora é focar no jogo de quarta, não podemos perder o foco. Cada jogo segue sendo uma final', disse o goleiro.
Esta é a 11ª partida de Rodolfo Castro na temporada. O atleta de 25 anos retomou a titularidade da equipe após o goleiro Sidão não renovar seu vínculo de empréstimo junto ao Goiás. Perguntado sobre o que esperar da partida de quarta-feira contra o Paraná Clube, Rodolfo Castro manteve o discurso de 'final' e alertou que o time precisa “manter os pés no chão”. O Paraná Clube e um adversário direto pela permanência, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento.
'Um jogo muito duro e intenso. Temos que manter os pés no chão e nos impor novamente como foi contra o Náutico para continuar evoluindo e buscar está próxima vitória em mais uma final pra gente', completou o goleiro.
A partida contra o Paraná Clube será na próxima quarta-feira, às 19h15 (Brasilia), no Estádio Vila Capanema.

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