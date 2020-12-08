Rodolfo Castro valoriza vitória sobre o Náutico e projeta final contra o Paraná

Crédito: Patrick Floriano/Figueirense FC

O Figueirense venceu uma partida duríssima contra o Náutico na noite do último domingo. Pela segunda vez consecutiva como titular com a camisa do Figueirense, o goleiro Rodolfo Castro valorizou a importância da vitória contra um adversário direto na briga pela permanência na Série B. Goleiro foi elogiado pelo comandante em coletiva de imprensa após a partida.'Foi uma vitória muito importante. Era um jogo de seis pontos e que valia tudo para nós. Foi um jogo muito importante por ser a primeira vitória com o Jorginho no comando. Agora é focar no jogo de quarta, não podemos perder o foco. Cada jogo segue sendo uma final', disse o goleiro.

Esta é a 11ª partida de Rodolfo Castro na temporada. O atleta de 25 anos retomou a titularidade da equipe após o goleiro Sidão não renovar seu vínculo de empréstimo junto ao Goiás. Perguntado sobre o que esperar da partida de quarta-feira contra o Paraná Clube, Rodolfo Castro manteve o discurso de 'final' e alertou que o time precisa “manter os pés no chão”. O Paraná Clube e um adversário direto pela permanência, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento.

'Um jogo muito duro e intenso. Temos que manter os pés no chão e nos impor novamente como foi contra o Náutico para continuar evoluindo e buscar está próxima vitória em mais uma final pra gente', completou o goleiro.