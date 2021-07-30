Rodolfo Castro, do Figueirense, foca em segundo turno e ressalta importância do Orlando Scarpelli

Crédito: Roberto Zacarias / @zacariasfoto

Com a chegada do returno, o Figueirense terá a oportunidade de reverter sua situação na Série C em busca do acesso no ano do centenário. Para isso, aposta na força do Estádio Orlando Scarpelli. Na segunda parte do campeonato, o Figueira irá disputar mais da metade dos jogos em seus domínios.

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O goleiro Rodolfo Castro destacou na coletiva da última quinta-feira (29) a importância deste mando de campo para chegar ao G-4.

- Toda equipe que vier a Florianópolis terá que nos respeitar muito. É a nossa casa. Nós sempre tentamos jogar o mesmo futebol dentro e fora de casa, mas agora nós temos cinco jogos no nosso domínio, em um campo que nós conhecemos e estamos acostumados. Então precisamos fazer o mando de campo prevalecer, porque esses jogos são muito importantes na busca pelo G-4. - afirmou o goleiro.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO FIGUEIRENSE NA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAtualmente, o Figueirense ocupa a 7ª posição do grupo B, seis pontos atrás do 4° colocado. Rodolfo Castro, possui uma média de apenas 0.55 gol/jogo, com apenas cinco gols sofridos. Na última partida diante do Criciúma, Rodolfo fez seu 35° jogo pelo Figueirense e o clube se tornou o que o arqueiro mais defendeu como atleta profissional na carreira.

Rodolfo é considerado um dos líderes do elenco e destacou a importância de transformar bons desempenhos em bons resultados.

- A partir do momento que nós vestimos essa camisa pesada do Figueirense, estamos representando uma torcida gigante e apaixonada, então é natural a pressão que convivemos. Claro que existe a cobrança interna entre a gente, até pela necessidade. Nós conseguimos fazer grandes jogos no primeiro turno e precisamos manter os bons resultados, principalmente transformar boas atuações em bons resultados agora no segundo turno. - destacou o arqueiro.