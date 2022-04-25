Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodízio de Ceni dá resultado, e São Paulo tem sequência de jogos sem desfalques por lesão
futebol

Rodízio de Ceni dá resultado, e São Paulo tem sequência de jogos sem desfalques por lesão

Após zerar o departamento médico pela primeira vez na temporada, Tricolor paulista tem sequência de partidas sem problemas causados por lesões...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 08:00
O rodízio de jogadores adotado pelo técnico Rogério Ceni mostrou resultado nas últimas partidas do São Paulo. A última partida em que o Tricolor teve desfalques por lesão foi o duelo contra o Athletico-PR, ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoDesde o jogo contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana, dia 14 de abril,, o São Paulo está com o departamento médico vazio. Nesse jogo, Gabriel Sara e Nestor voltaram a ser relacionados após recuperarem-se de entorse no tornozelo.
A estratégia de Ceni de rodar o elenco tem mostrado resultado neste início de Brasileirão, diferentemente do que aconteceu em 2021. No último ano, a equipe de Hernán Crespo teve seguidos destaques. Na sexta rodada, no jogo contra o Cuiabá, o clube tinha seis jogadores vetados por problemas médicos.
Tal fator influenciou bastante no desempenho da equipe nas dez primeiras partidas disputadas no Brasileiro 2021. O Tricolor só garantiu sua primeira vitória justamente na décima rodada, ao vencer o Internacional por 2 a 1, com gols de Rigoni e Igor Gomes.
Já a situação com Rogério Ceni é diferente. A equipe, embora não tenha conseguido vencer os duelos contra o Flamengo e o Red Bull Bragantino, estreou no Brasileirão 2022 com uma vitória de 4 a 0 em cima do Athletico-PR, sendo três gols de Calleri e um de Luciano. Mas o mais importante: com o departamento médico zerado.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosCom o duro calendário de jogos que o São Paulo tem enfrentando nas últimas semanas, com sequência de quatro jogos fora de casa com intervalo muito curto entre eles, a melhor alternativa para o treinador conseguir garantir um bom rendimento, sem impactar a integridade física dos atletas, foi a adoção do rodízio.O técnico tem contado com o elenco inteiro à sua disposição, e assim, consegue administrar melhor as três competições que o São Paulo está enfrentando no momento: Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.
Crédito: RodíziodeCenimostraresultadoeSãoPaulotemsequênciadejogossemlesão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados