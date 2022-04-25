Rodízio de Ceni dá resultado, e São Paulo tem sequência de jogos sem desfalques por lesão

O rodízio de jogadores adotado pelo técnico Rogério Ceni mostrou resultado nas últimas partidas do São Paulo. A última partida em que o Tricolor teve desfalques por lesão foi o duelo contra o Athletico-PR, ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.GALERIA> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoDesde o jogo contra o Everton-CHI, pela Copa Sul-Americana, dia 14 de abril,, o São Paulo está com o departamento médico vazio. Nesse jogo, Gabriel Sara e Nestor voltaram a ser relacionados após recuperarem-se de entorse no tornozelo.

Já a situação com Rogério Ceni é diferente. A equipe, embora não tenha conseguido vencer os duelos contra o Flamengo e o Red Bull Bragantino, estreou no Brasileirão 2022 com uma vitória de 4 a 0 em cima do Athletico-PR, sendo três gols de Calleri e um de Luciano. Mas o mais importante: com o departamento médico zerado.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosCom o duro calendário de jogos que o São Paulo tem enfrentando nas últimas semanas, com sequência de quatro jogos fora de casa com intervalo muito curto entre eles, a melhor alternativa para o treinador conseguir garantir um bom rendimento, sem impactar a integridade física dos atletas, foi a adoção do rodízio.O técnico tem contado com o elenco inteiro à sua disposição, e assim, consegue administrar melhor as três competições que o São Paulo está enfrentando no momento: Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.