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Rodada final do Italiano tem briga pela vice-liderança do torneio

Atalanta, Inter de Milão e Lazio buscam terminar a competição de forma mais digna. Outras equipes já estão focadas apenas nas competições europeias de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 13:44

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:44

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Neste sábado, Atalanta e Inter de Milão duelam pela vice-liderança na última rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília). Enquanto o time de Gasperini tenta subir uma posição na tabela e chegar a marca de 100 gols na competição, a equipe de Antonio Conte quer justificar os investimentos e se manter como a segunda força do futebol no país.
A Atalanta segue viva na Liga dos Campeões, enquanto a Inter de Milão também tem jogo contra o Getafe pela Liga Europa. Ambos os times estão focados nos torneios continentais, mas Conte quer vencer a última batalha no seu país.
- Espero que seja um bom jogo. Será um confronto aberto. A Atalanta é uma equipe que se consolidou na Itália. Teremos que sofrer, mas o objetivo é fazê-los sofrer também. A Atalanta marcou muitos gols, tem muitos méritos e muitos jogadores de qualidade. Somos a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Será um desafio em que esperamos prevalecer.
Além deste duelo pelo segundo lugar, outras equipes importantes também jogam neste sábado e no mesmo horário. A já campeã Juventus recebe a Roma e ambos já estão com sua posições definidas na competição e pensam apenas em seus duelos em competições europeias. A partida será a última oportunidade dos times se prepararem para seus duelos contra o Lyon e Sevilla, respectivamente.
O Milan vive ótima fase desde que o futebol retornou na Itália e o time comandado por Pioli e liderado por Ibrahimovic espera se despedir da melhor forma possível da competição após um ótimo segundo turno e a garantia de jogar a Liga Europa na próxima temporada. O clube rossonero enfrenta o Cagliari, que vem animado após vitória sobre a Velha Senhora, mas sem ambições na competição.
A Lazio decepcionou na reta final de temporada, mas pode se redimir diante do Napoli fora de casa e conseguir, no mínimo, o 3º lugar na tabela de classificação caso vença seu confronto. Já o time mandante vive um momento irregular e não tem chances de ultrapassar o Milan na tabela, mas também não pode ser alcançado na 7ª posição e já está com a cabeça no Barcelona pela Liga dos Campeões.

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