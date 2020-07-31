Rodada final do Italiano tem briga pela vice-liderança do torneio

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Neste sábado, Atalanta e Inter de Milão duelam pela vice-liderança na última rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília). Enquanto o time de Gasperini tenta subir uma posição na tabela e chegar a marca de 100 gols na competição, a equipe de Antonio Conte quer justificar os investimentos e se manter como a segunda força do futebol no país.

A Atalanta segue viva na Liga dos Campeões, enquanto a Inter de Milão também tem jogo contra o Getafe pela Liga Europa. Ambos os times estão focados nos torneios continentais, mas Conte quer vencer a última batalha no seu país.

- Espero que seja um bom jogo. Será um confronto aberto. A Atalanta é uma equipe que se consolidou na Itália. Teremos que sofrer, mas o objetivo é fazê-los sofrer também. A Atalanta marcou muitos gols, tem muitos méritos e muitos jogadores de qualidade. Somos a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Será um desafio em que esperamos prevalecer.

Além deste duelo pelo segundo lugar, outras equipes importantes também jogam neste sábado e no mesmo horário. A já campeã Juventus recebe a Roma e ambos já estão com sua posições definidas na competição e pensam apenas em seus duelos em competições europeias. A partida será a última oportunidade dos times se prepararem para seus duelos contra o Lyon e Sevilla, respectivamente.

O Milan vive ótima fase desde que o futebol retornou na Itália e o time comandado por Pioli e liderado por Ibrahimovic espera se despedir da melhor forma possível da competição após um ótimo segundo turno e a garantia de jogar a Liga Europa na próxima temporada. O clube rossonero enfrenta o Cagliari, que vem animado após vitória sobre a Velha Senhora, mas sem ambições na competição.