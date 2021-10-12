Rodada dupla final das Eliminatórias terá seis 'finais' pelas vagas diretas: veja os jogos

Crédito: Divulgação / UEFA

A rodada dupla final das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 será protagonizada por grandes 'finais' pelas vagas diretas para a grande competição de seleções. No total, serão cinco partidas decisivas para as seleções europeias.Veja a tabela das Eliminatórias

GRUPO APortugal x SérviaA diferença entre as duas seleções é de apenas um ponto, com os Sérvios tendo uma partida a mais que os portugueses. O confronto entre os dois ocorre no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, Portugal enfrenta a Irlanda no dia 11 de novembro.

GRUPO B​Espanha x SuéciaEm uma briga intensa pela vaga direta no Grupo B, espanhóis e suecos enfrentam-se na última rodada, no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, a Espanha enfrenta a Grécia, e a Suécia, dois pontos na frente, atua contra a Geórgia.

GRUPO CItália x SuíçaCom a mesma pontuação no Grupo C, os invictos italianos e suíços enfrentam-se no dia 12 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Depois, a Suíça enfrenta a Bulgária, e a Itália atua contra a Irlanda do Norte.

GRUPO G​Holanda x NoruegaCom dois pontos de vantagem, os holandeses recebem os noruegueses na última rodada das Eliminatórias. Antes do confronto final, a Holanda enfrenta Montenegro, e a Noruega atua contra a Letônia.