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Rodada dupla final das Eliminatórias terá seis 'finais' pelas vagas diretas: veja os jogos

Últimos dois jogos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo serão protagonizados por 'finais' por vagas diretas...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 18:41

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 18:41

Crédito: Divulgação / UEFA
A rodada dupla final das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 será protagonizada por grandes 'finais' pelas vagas diretas para a grande competição de seleções. No total, serão cinco partidas decisivas para as seleções europeias.Veja a tabela das Eliminatórias
GRUPO APortugal x SérviaA diferença entre as duas seleções é de apenas um ponto, com os Sérvios tendo uma partida a mais que os portugueses. O confronto entre os dois ocorre no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, Portugal enfrenta a Irlanda no dia 11 de novembro.
GRUPO B​Espanha x SuéciaEm uma briga intensa pela vaga direta no Grupo B, espanhóis e suecos enfrentam-se na última rodada, no dia 14 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Antes, a Espanha enfrenta a Grécia, e a Suécia, dois pontos na frente, atua contra a Geórgia.
GRUPO CItália x SuíçaCom a mesma pontuação no Grupo C, os invictos italianos e suíços enfrentam-se no dia 12 de novembro, às 16:45h (de Brasília). Depois, a Suíça enfrenta a Bulgária, e a Itália atua contra a Irlanda do Norte.
GRUPO G​Holanda x NoruegaCom dois pontos de vantagem, os holandeses recebem os noruegueses na última rodada das Eliminatórias. Antes do confronto final, a Holanda enfrenta Montenegro, e a Noruega atua contra a Letônia.
GRUPO H​Croácia x RússiaA atual vice-campeã do mundo busca garantir a sua classificação direta para a Copa de 2022 na última rodada contra os russos, que tem a vantagem de dois pontos. Antes, a Croácia enfrenta Malta, enquanto a Rússia atua contra o Chipre.

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