Rodada do Cearense é marcada por goleada histórica do Atlético

Dentro dos quatro compromissos que compuseram a 13ª Rodada na primeira fase do Campeonato Cearense, é impossível não colocar como destaque a goleada de proporção histórica para o torneio do Atlético-CE sobre o Crato: 9 a 2. >Confira o aplicativo de resultados do LANCE!O grande destaque ofensivo do confronto entre os dois últimos colocados da competição foi o atacante/proprietário do Atlético, o experiente Ari.

Na chuva de gols ocorrida no Estádio Domingão, em Horizonte, o avante de rodagem na Europa marcou quatro vezes onde Romarinho (três vezes), Franklin Gomes e Levi Gabriel completaram o saldo da Águia da Precabura. Neto Bala, em duas oportunidades, marcou os tentos "de honra" do Crato.

Apesar do resultado elástico, o efeito prático não pôde ser notado já que, faltando apenas uma rodada a ser cumprida nesta etapa do torneio, o Atlético está a cinco pontos do Icasa, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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