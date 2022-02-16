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futebol

Rodada do Cearense é marcada por goleada histórica do Atlético

Reforço ofensivo que também é dono do clube, Ari marcou quatro vezes diante do Crato...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 18:24
Dentro dos quatro compromissos que compuseram a 13ª Rodada na primeira fase do Campeonato Cearense, é impossível não colocar como destaque a goleada de proporção histórica para o torneio do Atlético-CE sobre o Crato: 9 a 2. >Confira o aplicativo de resultados do LANCE!O grande destaque ofensivo do confronto entre os dois últimos colocados da competição foi o atacante/proprietário do Atlético, o experiente Ari.
Na chuva de gols ocorrida no Estádio Domingão, em Horizonte, o avante de rodagem na Europa marcou quatro vezes onde Romarinho (três vezes), Franklin Gomes e Levi Gabriel completaram o saldo da Águia da Precabura. Neto Bala, em duas oportunidades, marcou os tentos "de honra" do Crato.
Apesar do resultado elástico, o efeito prático não pôde ser notado já que, faltando apenas uma rodada a ser cumprida nesta etapa do torneio, o Atlético está a cinco pontos do Icasa, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Veja outros resultados da 13ª Rodada e a tabela de classificação
Crédito: Divulgação/Atlético-CE

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