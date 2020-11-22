Rodada de sábado é marcada por muitos gols na Série D

A 13ª rodada da fase de grupos da Série D teve, neste sábado (18), 16 jogos. Entre os destaques dos confrontos, o Brasiliense não tomou conhecimento do Gama no clássico disputado no Boca do Jacaré, enquanto as goleadas ficaram por conta das equipes do Galvez, este diante do Independente-PA, além do ABC que, fora de casa, não encontrou dificuldades para bater o Jacyobá.Confira abaixo os resultados:
Ji-Paraná 1x0 VilhenenseGalvez 7x1 Independente-PAAfogados 2x1 CampinenseJacyobá 0x6 ABCReal Noroeste 3x1 Águia NegraUnião Rondonópolis 1x2 GoiâniaAparecidense 4x2 Vitória-ESTupynambás 1x0 PalmasBrasiliense 3x0 GamaAtlético-BA 1x0 CaldensePortuguesa-RJ 0x0 FerroviáriaNacional-PR 1x4 ToledoPelotas 4x3 NovorizontinoTubarão 1x1 CaxiasJoinville 2x1 Marcílio DiasSão Caetano 0x3 São Luiz