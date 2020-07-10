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Rodada da MLS é marcada por ações antirracistas

Os jogos da Liga Americana começaram e muitas ações organizadas pelo movimento de jogadores negros ocorreram. Henry, tecnico do Montreal, ajoelhou-se por 8m46s...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 03:11

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 03:11

Crédito: Por 8m46s (tempo que George Floyd foi asfixiado por um policial em Minneapolis até morrer o treinador Thierry Henry fez sua manifestação (divulgação Montreal Impact/twitter)
Muitas manifestações antirracistas marcaram a rodada de abertura da temporada da MLS, nesta quinta-feira, e dois momentos foram muito simbólicos.
No jogo entre Orlando City e Inter Miami (clube que tem David Beckham como um dos proprietários), 100 jogadores negros da liga entraram em campo com luvas e camisas pretas. Em silêncio, com o braço estendido e punho fechado, fizeram a sua ação.
A ação antes do jogo entre as duas equipes da Flórida foi organizada pelo Black Players for Change (Jogadores Negros pela Mudança) movimento criado pelos qquase 200 jogadores negros que disputam a MLS e durou cinco minutos. Este jogo terminou 2 a 1 para o Orlando, que chegou ao gol da vitória nos acréscimos, aos 52 minutos, marcado pelo português Nani.
A outra foi no jogo entre Montreal Impact e New England Revolution. O treinador do Montreal, o francês Thierry Henry, ficou ajoelhado, ao estilo que milhares fazem nas manifestações pelo mundo, imitando a ação do policial Derek Chauvin, que acabou asfixiando George Floyd e o matando em Minneapolis no dia 25 de maio.
Henry manteve-se nesta posição durante 8m46s (o tempo que Chauvin ficou sufocando Floyd até ocasionar a morte do desempregado negro). Neste jogo, o time de Henry (superastros da França, campeão do Mundo em 1998 e vice em 2006) perdeu por 1 a 0. O gol do Revolutions foi marcado pelo argentino Bou.

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