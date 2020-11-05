Rodada da Liga Europa tem média de quase 4 gols por jogo; ex-Fluminense marca em goleada da Roma

Crédito: Ibañez comemora gol pela Roma (Alberto PIZZOLI / AFP

Uma chuva de gols marcou a quinta-feira de Liga Europa. Foram 93 gols em 24 partidas, deixando uma média de 3,9 gols por jogo. Esses números foram impulsionados pela goleada de 5 a 0 da Roma sobre o Cluj, da Romênia. Um dos tentos, inclusive, foi marcado pelo zagueiro Roger Ibañez, ex-Fluminense.Outro clube italiano que ganhou na rodada foi o Napoli, mas sem tanta facilidade. Fora de casa, os comandados por Gattuso saíram atrás no placar e venceram o Rijeka, da Croácia, de virada por 2 a 1, embolando o Grupo F.

A noite também foi boa para os clubes espanhóis. Fora de casa, o Granada venceu o Omonia Nicosia, do Chipre, por 2 a 0. A Real Sociedad, por sua vez, recebeu o AZ Alkmaar e saiu vitoriosa por 1 a 0. O Villarreal, após ter a partida atrasada em função da forte chuva, goleou o Maccabi Tel Aviv por 4 a 0.

O Leicester foi mais um favorito a golear por 4 a 0 na rodada. A vítima foi o português Braga, que estava invicto na competição. Diante do modesto Slovan Liberec, da República Tcheca, o Hoffenheim aplicou 5 a 0 e também manteve o 100% de aproveitamento.CONFIRA OS RESULTADOS

GRUPO ARoma 5 x 0 ClujYoung Boys 3 x 0 CSKA Sofia

GRUPO BRapid Wien 4 x 3 DundalkArsenal 4 x 1 Molde

GRUPO CHapoel Be'er Sheva 2 x 4 Bayer LeverkusenSlavia Praga 3 x 2 Nice

GRUPO DLech Poznán 3 x 1 Standard LiègeBenfica 3 x 3 RangersGRUPO EOmonia Nicosa 0 x 2 GranadaPAOK 4 x 1 PSV

GRUPO FRijeka 1 x 2 NapoliReal Sociedad 1 x 0 AZ Alkmaar

GRUPO GLeicester 4 x 0 BragaZorya Luhansk 1 x 4 AEK Atenas

GRUPO H​Celtic 1 x 4 Sparta PragaMilan 0 x 3 LilleGRUPO ISivasspor 2 x 0 QarabagVillarreal 4 x 0 Maccabi Tel Aviv

GRUPO JLudogorets 1 x 3 TottenhamRoyal Antwerp 0 x 1 LASK

GRUPO KFeyenoord 3 x 1 CSKA MoscouDynamo Zagreb 1 x 0 Wolfsberger