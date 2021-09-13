Rodada ajuda e Avaí cola no G-4 da Série B

Crédito: Avaí derrotou o Vasco da Gama e agora é 5º colocado (Rafael Ribeiro/Vasco

A semana começou em clima de decisão no Avaí, que briga forte na Série B por uma vaga no grupo de acesso.

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Atualmente, o Leão aparece na 5ª colocação, com 37 pontos e vem de vitória em cima do Vasco, um dos concorrentes diretos na briga pelo acesso.

Além disso, outro ponto que ajudou o Avaí na disputa é que o CRB, primeiro time do G-4, perdeu em casa do Goiás e deixou a distância entre os clubes em quatro pontos.

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