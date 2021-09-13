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futebol

Rodada ajuda e Avaí cola no G-4 da Série B

Leão venceu o Vasco da Gama e contou com tropeço do CRB dentro de casa...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 20:25
Crédito: Avaí derrotou o Vasco da Gama e agora é 5º colocado (Rafael Ribeiro/Vasco
A semana começou em clima de decisão no Avaí, que briga forte na Série B por uma vaga no grupo de acesso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Atualmente, o Leão aparece na 5ª colocação, com 37 pontos e vem de vitória em cima do Vasco, um dos concorrentes diretos na briga pelo acesso.
Além disso, outro ponto que ajudou o Avaí na disputa é que o CRB, primeiro time do G-4, perdeu em casa do Goiás e deixou a distância entre os clubes em quatro pontos.
Calendário
A meta do time comandado por Claudinei Oliveira é surpreender o Remo fora de casa e colar de vez nos principais concorrentes da classificação.

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