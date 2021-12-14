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futebol

Robson fecha a temporada como artilheiro do Fortaleza

Atacante foi o principal nome do sistema ofensivo e deixou para trás nomes de peso, como, por exemplo, Wellington Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:52

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:52

Contratado após uma boa temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Robson foi uma das novidades no Fortaleza e, logo no primeiro ano com o Leão, correspondeu da melhor forma possível.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com gols importantes ao longo dos torneios, Robson fechou 2021 no topo da artilharia da equipe cearense.
No total, ele marcou 15 gols e deixou para trás nomes de peso, como, por exemplo, Wellington Paulista, David e Yago Pikachu.
Agora, fica a expectativa para o artilheiro permanecer no Tricolor do Pici e ajudar a equipe na disputa da Libertadores da América.
Crédito: AtacanteéoartilheirodoTricolornatemporada2021(Divulgação/Fortaleza

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