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futebol

Robson é decisivo mais uma vez e garante três pontos ao Fortaleza

Assim como na rodada passada, quando marcou contra o Corinthians, o atacante balançou a rede diante do São Paulo...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 11:46
Crédito: Reprodução/ Twitter
O Fortaleza é sem dúvida alguma uma das principais surpresas do Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, a vítima foi o São Paulo, em pleno Morumbi.
Assim como na rodada passada, o atacante Robson foi o destaque da partida e anotou o gol que deu os três pontos ao Fortaleza.
Apesar da felicidade pelo gol marcado, o atacante coloca o pé ao comentar sobre a meta do Tricolor no Campeonato Brasileiro.
‘Não escolhemos ninguém, não escolhemos adversários. O Brasileirão é muito difícil e intenso. Temos de continuar nesta pegada, nos doando. Queremos coisas grandes, sonhamos quem sabe conquistar uma Sul-Americana ou Libertadores, mas ainda é cedo para falar. Temos de ter pés os chão e continuar assim, porque vamos no fim do ano fazer um belo campeonato’, declarou ao Premiere.

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