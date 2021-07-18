Robson é decisivo mais uma vez e garante três pontos ao Fortaleza

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O Fortaleza é sem dúvida alguma uma das principais surpresas do Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, a vítima foi o São Paulo, em pleno Morumbi.

Assim como na rodada passada, o atacante Robson foi o destaque da partida e anotou o gol que deu os três pontos ao Fortaleza.

Apesar da felicidade pelo gol marcado, o atacante coloca o pé ao comentar sobre a meta do Tricolor no Campeonato Brasileiro.