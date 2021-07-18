Robson é decisivo mais uma vez e garante três pontos ao Fortaleza

O Fortaleza é sem dúvida alguma uma das principais surpresas do Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, a vítima foi o São Paulo, em pleno Morumbi.
Assim como na rodada passada, o atacante Robson foi o destaque da partida e anotou o gol que deu os três pontos ao Fortaleza.
Apesar da felicidade pelo gol marcado, o atacante coloca o pé ao comentar sobre a meta do Tricolor no Campeonato Brasileiro.
‘Não escolhemos ninguém, não escolhemos adversários. O Brasileirão é muito difícil e intenso. Temos de continuar nesta pegada, nos doando. Queremos coisas grandes, sonhamos quem sabe conquistar uma Sul-Americana ou Libertadores, mas ainda é cedo para falar. Temos de ter pés os chão e continuar assim, porque vamos no fim do ano fazer um belo campeonato’, declarou ao Premiere.