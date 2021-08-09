Robson confirma a sua fama de carrasco do Palmeiras

Crédito: Robson (no centro anotou gols em cima do Verdão pelo Fortaleza e Coritiba (Divulgação/Fortaleza)

Na noite do último sábado, o Fortaleza apresentou um bom jogo diante do Palmeiras e levou a melhor em cima do líder no Allianz Parque.

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Se Igor Torres saiu como herói da partida por marcar o gol da vitória, o atacante Robson confirmou a sua fama de carrasco do Verdão.

Quando a partida estava 1 a 1, o centroavante aproveitou o rebote de Weverton e soltou o pé para estufar as redes.

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