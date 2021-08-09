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futebol

Robson confirma a sua fama de carrasco do Palmeiras

Antes de marcar pelo Fortaleza, atacante havia anotado gols com a camisa do Coritiba...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 15:45

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:45

Crédito: Robson (no centro anotou gols em cima do Verdão pelo Fortaleza e Coritiba (Divulgação/Fortaleza)
Na noite do último sábado, o Fortaleza apresentou um bom jogo diante do Palmeiras e levou a melhor em cima do líder no Allianz Parque.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se Igor Torres saiu como herói da partida por marcar o gol da vitória, o atacante Robson confirmou a sua fama de carrasco do Verdão.
Quando a partida estava 1 a 1, o centroavante aproveitou o rebote de Weverton e soltou o pé para estufar as redes.
Coritiba
Antes de marcar pelo Fortaleza, Robson já havia sido algoz do Verdão quando atuava pelo Coritiba. No Brasileirão 2020, o centroavante anotou dois gols na vitória por 3 a 1. Na ocasião, o técnico Luxemburgo acabou demitido do Palmeiras.

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