'RoboKeno' treina no Galo, mas ainda não tem prazo para voltar a jogar

Após uma semana de badalações com as chegadas de Hulk e Dodô para reforçar o elenco, o Atlético-MG segue sua preparação para o confronto de quarta-feira, 10 de fevereiro, contra o Fluminense, no Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Galo trabalhou no CT e teve a presença do atacante Keno. O jogador estava usando uma proteção ,ao estilo robótica, no braço esquerdo, que está lesionado no cotovelo, por um rompimento dos ligamentos no local, sofrido no duelo contra o Santos, há 11 dias. O camisa 11 do Galo correu em torno do gramado para manter a forma. Porém, segue sem prazo determinado de retorno ao time, faltando apenas quatro jogos para o términa do campeonato.

CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO BRASILEIRO EM NOSSA TABELA O meia Zaracho, que se lesionou em 26 de dezembro, pode ser a novidade diante do Tricolor, pois já está totalmente liberado para jogar e até ficou no banco de reservas diante do Goiás, na rodada passada. Outra presença ilustre nos trabalhos foi do atacante Hulk, que ja está treinando com a bola junto com os companheiros. O reencontro com a redonda acontece depois de dois meses, tempo em que o jogador não faz um jogo oficial. O camisa 7 só poderá atuar pelo alvinegro a partir do Campeonato Mineiro, que começa no dia 28 de fevereiro. A outra aquisição alvinegra, Dodô, também fez trabalhos com o grupo, mas está na mesma situação de Hulk: só jogar na próxima temporada.