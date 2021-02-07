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futebol

'RoboKeno' treina no Galo, mas ainda não tem prazo para voltar a jogar

O atacante esteve nas atividades do time na Cidade do Galo com uma proteção no braço esquerdo, porém, sem previsão de poder entrar em campo novamente...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 21:06

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 21:06

Crédito: Keno já trabalha a parte física para se manter em forma e ter chance de ainda jogar-(Pedro Souza/Atlético-MG
Após uma semana de badalações com as chegadas de Hulk e Dodô para reforçar o elenco, o Atlético-MG segue sua preparação para o confronto de quarta-feira, 10 de fevereiro, contra o Fluminense, no Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Galo trabalhou no CT e teve a presença do atacante Keno. O jogador estava usando uma proteção ,ao estilo robótica, no braço esquerdo, que está lesionado no cotovelo, por um rompimento dos ligamentos no local, sofrido no duelo contra o Santos, há 11 dias. O camisa 11 do Galo correu em torno do gramado para manter a forma. Porém, segue sem prazo determinado de retorno ao time, faltando apenas quatro jogos para o términa do campeonato.
CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO BRASILEIRO EM NOSSA TABELA O meia Zaracho, que se lesionou em 26 de dezembro, pode ser a novidade diante do Tricolor, pois já está totalmente liberado para jogar e até ficou no banco de reservas diante do Goiás, na rodada passada. Outra presença ilustre nos trabalhos foi do atacante Hulk, que ja está treinando com a bola junto com os companheiros. O reencontro com a redonda acontece depois de dois meses, tempo em que o jogador não faz um jogo oficial. O camisa 7 só poderá atuar pelo alvinegro a partir do Campeonato Mineiro, que começa no dia 28 de fevereiro. A outra aquisição alvinegra, Dodô, também fez trabalhos com o grupo, mas está na mesma situação de Hulk: só jogar na próxima temporada.

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