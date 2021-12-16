Robinson de Castro é reeleito presidente do Ceará

Agora é oficial. Na última quarta-feira, Robinson de Castro foi reeleito presidente do Ceará no triênio 2022/2024.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Em pleito realizado no CT Porangabuçu, o atual mandatário recebeu 225 votos contra 17 da oposição. Em sua chapa, Humberto Aragão será o 1º vice-presidente, e Carlos Moraes o 2º vice-presidente.

Eleito pela primeira vez em 2015, Robinson de Castro administrou o projeto do Vozão que recolocou o time na elite do futebol nacional e conquistou os títulos estaduais (2017 e 2018) e Copa do Nordeste (2018).

Sul-Americana

Com o mandatário no poder, o Ceará garantiu nesta temporada a segunda participação seguida na Copa Sul-Americana e tem a meta de chegar na Libertadores em 2023.