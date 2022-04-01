futebol

Robinho pede Náutico ligado contra Santa Cruz pela semifinal do Pernambucano

Timbu recebe o Tricolor e busca outra decisão no torneio estadual...
LanceNet

LanceNet

01 abr 2022 às 17:15

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:15

O Náutico voltou seu foco para o Campeonato Pernambucano. O Timbu vai enfrentar o Santa Cruz em casa no próximo sábado pela semifinal do estadual.
Robinho atuou em todos os jogos do Náutico no estadual e sabe que a próxima partida requer uma atenção especial:
'Temos que entrar ligados durante todos os 90 minutos. Estar com a cabeça focada no que treinamos durante a semana. É um clássico, que vale vaga para final, precisa de extrema atenção, qualquer erro pode custar caro, temos que ter muito cuidado. Mas estamos preparados para vencer', avaliou o atacante.
Além de atuar em todos os jogos do Timbu, Robinho soma sete participações de gols até aqui, balançando as redes cinco vezes e dando duas assistências:
'Estou me sentindo bem. O mais importante é ajudar a equipe a vencer, sendo marcando gols ou dando assistências. Espero continuar melhorando e quem sabe marcar também no próximo jogo', comentou.
O Náutico enfrenta o Santa Cruz em casa, buscando uma vaga para a final do Campeonato Pernambucano no próximo sábado às 16h30.
Crédito: Divulgação/Náutico

