Roberto Natel registra candidatura para presidente do São Paulo

Depois de Julio Casares registrar a sua candidatura à presidência do São Paulo, foi a vez de Roberto Natel fazer o registro de sua chapa 'Resgate Tricolor' para o pleito, que será realizado no dia 12 de dezembro, no Morumbi.
O seu vice será Manuel José Mendes Moreira, 72 anos, sócio do clube há 48 anos e foi eleito sócio vitalício em 2014. Mané, como é conhecido no clube, foi diretor social de 2014 a 2018. Empresário do ramo de hotelaria, alimentos e bebidas é um dos homens de confiança de Roberto.Manuel agradeceu o convite de Natel e contou sobre a sua expectativa para a eleição presidencial do São Paulo.
- Ter a possibilidade de ser vice-presidente do clube que eu amo é uma honra muito grande, principalmente pelo fato de ser o vice de um candidato íntegro , honesto, que eu confio muito , que é o Roberto Natel. Espero que ele consiga se eleger pois o São Paulo precisa de homens como Natel para sair dessa situação difícil em que o clube se encontra. Pra mim ele é o mais preparado para recolocar o clube nos eixos , por isso aceitei o convite - afirmou.
A eleição será no dia 12 de dezembro, das 10h30 às 16h, e envolverá 251 conselheiros: os 100 eleitos na Assembleia Geral do último dia 28, dos quais 74 são da chapa de Julio Casares, e os atuais 151 vitalícios.