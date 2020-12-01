Roberto Natel, candidato à presidência do São Paulo, pede recontagem de votos do Conselho

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Roberto Natel, candidato à presidência do São Paulo, protocolou um pedido para que os votos da Assembleia Geral de Sócios, realizada no último sábado (28), sejam recontados. A votação é para a escolha de 100 novos conselheiros.

Em contato com o LANCE!, o assessor do candidato à presidência do clube disse que o pedido não visa ao benefício próprio, mas, sim, a preocupação de que alguns conselheiros possam ter ficado de fora da votação, "por votos que se perderam em várias paralisações e problemas do sistema de apuração".

O pedido foi protocolado na última segunda-feira (30) e foi endereçado ao atual presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, e ao presidente do Conselho, Marcelo Pupo. No documento, Natel afirma que, caso não haja a recontagem no período de 48 horas, ele precisará tomar medidas judiciais cabíveis.Parte do documento que pede recontagem dos votos (Reprodução/Twitter)Na eleição do final de semana, a chapa de Roberto Natel elegeu a minoria dos novos conselheiros (26), contra a maioria (74) da chapa de Julio Casares, outro candidato à presidência do Tricolor.