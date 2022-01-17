futebol

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, tem proposta para assumir o Everton

Clube de Liverpool demitiu Rafa Benítez após um início ruim na Premier League. Martínez exige que Thierry Henry seja seu assistente técnico nos Toffees...
17 jan 2022 às 13:36

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:36

Roberto Martínez, técnico da Bélgica, tem proposta para retornar ao Everton após a demissão de Rafa Benítez, segundo o "The Athletic". O espanhol de 28 anos trabalhou na equipe de Liverpool entre 2013 e 2016 antes de assumir os Red Devils.O comandante está conversando com membros da Federação Belga sobre a oferta, mas os cartolas preferem que o treinador recuse a chamada do clube inglês e se concentre na disputa da Copa do Mundo que acontece entre novembro e dezembro de 2022.
Embora Martínez ainda não tenha aceitado a proposta, as informações apontam que o espanhol gostaria de ter Thierry Henry como assistente técnico nos Toffees. O ídolo do Arsenal atualmente trabalha como auxiliar do treinador na Bélgica.
Há a possibilidade de Roberto Martínez assumir a função de técnico do Everton sem abandonar o seu trabalho nos Red Devils. O calendário da seleção será tranquilo, uma vez que a equipe já está classificada para o Mundial do Qatar e não participará de jogos de repescagem.
Crédito: Roberto Martínez trabalhou no Everton entre 2013 e 2016

