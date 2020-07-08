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Roberto Martínez: 'De Bruyne é o melhor jogador da Premier League'

Técnico da Bélgica considera que meia do Manchester City é o jogador que mais teve destaque na competição, mesmo com o título do Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 19:40

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:40

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Apesar de o Campeonato Inglês já ter sido conquistado pelo Liverpool, o melhor jogador da competição é De Bruyne, do Manchester City. Pelo menos na visão de Roberto Martínez, técnico da seleção da Bélgica, o meia foi quem mais se destacou no torneio.
- Eu vejo todos os jogos de De Bruyne. Na semana passada, também vi o jogo contra o Liverpool e ficou muito claro para mim. É verdade que o Liverpool tem o melhor time desta temporada e que são os campeões justos. Mas você precisa admitir que Kevin De Bruyne é o melhor jogador da Premier League - disse Martínez em entrevista à "Amazon".De Bruyne é o líder de assistências na atual edição da Premier League, com 18 passes para gol. O belga busca desbancar o francês Thierry Henry, que na temporada 2003/2004 distribuiu 20 assistências. A quatro rodadas do fim da competição, o camisa 17 do Manchester City pode estabelecer uma nova marca.
- A maneira como ele influencia o jogo é incrível. Ele é um jogador que faz passes que ninguém mais pode ver. Além disso, ele é capaz de evoluir em diferentes posições e se adapta perfeitamente - concluiu Martínez.

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