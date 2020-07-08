Roberto Martínez: 'De Bruyne é o melhor jogador da Premier League'

Apesar de o Campeonato Inglês já ter sido conquistado pelo Liverpool, o melhor jogador da competição é De Bruyne, do Manchester City. Pelo menos na visão de Roberto Martínez, técnico da seleção da Bélgica, o meia foi quem mais se destacou no torneio.

- Eu vejo todos os jogos de De Bruyne. Na semana passada, também vi o jogo contra o Liverpool e ficou muito claro para mim. É verdade que o Liverpool tem o melhor time desta temporada e que são os campeões justos. Mas você precisa admitir que Kevin De Bruyne é o melhor jogador da Premier League - disse Martínez em entrevista à "Amazon".De Bruyne é o líder de assistências na atual edição da Premier League, com 18 passes para gol. O belga busca desbancar o francês Thierry Henry, que na temporada 2003/2004 distribuiu 20 assistências. A quatro rodadas do fim da competição, o camisa 17 do Manchester City pode estabelecer uma nova marca.