  • Roberto Mancini tem futuro incerto na Itália após queda na repescagem da Copa; Cannavaro e Ancelotti são opções
Roberto Mancini tem futuro incerto na Itália após queda na repescagem da Copa; Cannavaro e Ancelotti são opções

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:00

A derrota da Itália para a Macedônia do Norte na última quinta-feira, que resultou na eliminação da Azzurra da repescagem da Copa do Mundo e deixou a equipe sem chances de ir ao Mundial do Qatar, segue rendendo assunto. De acordo com a imprensa local, o técnico Roberto Mancini pode deixar a seleção.O jornal "Gazzetta dello Sport" informa que o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, é a favor da permanência do treinador, que venceu a Eurocopa no ano passado, mas que, por outro lado, não irá se opor a um pedido de demissão.
Em maio do ano passado, a Itália renovou o contrato de Roberto Mancini até o fim de junho de 2026, no encerramento da Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Por este motivo, Gravina entende que precisa respeitar o acordo e deixará a decisão nas mãos do técnico italiano.
- Veremos, ainda não sei. Acho que todo mundo está muito decepcionado agora para falar sobre o futuro. Primeiro precisamos deixar o tempo passar, mas o time tem bons jogadores e tem um grande futuro - declarou Roberto Mancini após a derrota para a Macedônia.
Crédito: Roberto Mancini venceu a Eurocopa, mas não levou a Itália à Copa do Mundo (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP

