Roberto Mancini, técnico da Itália, analisa estreia com vitória, mira título, mas avisa: 'Faltam seis jogos'

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Depois de cinco anos sem disputar um torneio de primeira linha do futebol mundial, a Itália voltou com tudo. Nesta sexta-feira, a Azzurra estreou com uma vitória convincente frente a Turquia, por 3 a 0, e começou a campanha na Eurocopa 2020 com o pé direito.Após a partida, o treinador da seleção italiana, Roberto Mancini, que não perde um jogo desde setembro de 2018, elogiou a grande atuação de seus comandados no primeiro jogo da competição.

>> VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS- Fizemos um bom jogo, mesmo com um primeiro tempo sem gols. Não foi uma estreia fácil, estivemos diante de uma grande equipe. A torcida nos ajudou bastante e a equipe jogou muito bem - destacou o técnico ao microfone da 'RAI Italia'.

Com os pés no chão, mas com a ambição digna de uma seleção tetracampeã do mundo, Mancini falou sobre um possível título da Eurocopa, já que a Itália é uma das seleções cotadas para surpreender no torneio, muito pela sequência invicta e pelo futebol apresentado nos últimos jogos, mas ainda abaixo de Bélgica, França e Portugal, favoritos ao título.