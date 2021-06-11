Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Roberto Mancini, técnico da Itália, analisa estreia com vitória, mira título, mas avisa: 'Faltam seis jogos'
futebol

Roberto Mancini, técnico da Itália, analisa estreia com vitória, mira título, mas avisa: 'Faltam seis jogos'

Comandante da seleção italiana mostrou empolgação com a atuação de sua equipe frente a Turquia, e agradeceu a presença do público no Estádio Olímpico de Roma...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 18:22
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP / POOL
Depois de cinco anos sem disputar um torneio de primeira linha do futebol mundial, a Itália voltou com tudo. Nesta sexta-feira, a Azzurra estreou com uma vitória convincente frente a Turquia, por 3 a 0, e começou a campanha na Eurocopa 2020 com o pé direito.Após a partida, o treinador da seleção italiana, Roberto Mancini, que não perde um jogo desde setembro de 2018, elogiou a grande atuação de seus comandados no primeiro jogo da competição.
>> VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS- Fizemos um bom jogo, mesmo com um primeiro tempo sem gols. Não foi uma estreia fácil, estivemos diante de uma grande equipe. A torcida nos ajudou bastante e a equipe jogou muito bem - destacou o técnico ao microfone da 'RAI Italia'.
Com os pés no chão, mas com a ambição digna de uma seleção tetracampeã do mundo, Mancini falou sobre um possível título da Eurocopa, já que a Itália é uma das seleções cotadas para surpreender no torneio, muito pela sequência invicta e pelo futebol apresentado nos últimos jogos, mas ainda abaixo de Bélgica, França e Portugal, favoritos ao título.
- Mensagem para os favoritos? Fizemos uma boa partida, foi importante começar bem e acho que foi uma satisfação para todos nós, para a torcida e para todos os italianos. Foi uma noite linda, espero ter muitas outras assim. Ainda é um caminho longo, ainda faltam seis partidas para o título - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados