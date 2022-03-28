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futebol

Roberto Mancini deve seguir no comando da Itália

Apesar da derrota para Macedônia do Norte, treinador segue no comando da Azzurra...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 10:37
Apesar da derrota vexatória para a Macedônia do Norte na repescagem para a Copa do Mundo, Roberto Mancini deve seguir no comando da Itália. Em coletiva de imprensa, o treinador comentou sobre uma reunião com o presidente da Federação Italiana.- Conversei com o presidente nesses dias e temos as mesmas ideias em todos os aspectos. Fico feliz e voltaremos a nos falar nos próximos dias. Vamos discutir as coisas que precisam melhorar pensando no futuro.
A Azzurra, que conquistou o título da Eurocopa há menos de um ano, não jogará o Mundial pela segunda edição de forma consecutiva. Até o último dia seis de outubro, a Itália mantinha uma série de 37 partidas invicta e era vista como uma das grandes seleções da Europa.
Sem chances de disputar a Copa do Mundo, a Itália encara a Turquia, nesta terça-feira, em amistoso. Apesar do balde de água fria, Roberto Mancini deve juntar os cacos e pensar no ciclo da próxima Eurocopa, que será disputada em 2024, na Alemanha.
Crédito: RobertoMancininãoconseguiuclassificaraItáliaparaaCopadoMundo(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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