Apesar da derrota vexatória para a Macedônia do Norte na repescagem para a Copa do Mundo, Roberto Mancini deve seguir no comando da Itália. Em coletiva de imprensa, o treinador comentou sobre uma reunião com o presidente da Federação Italiana.- Conversei com o presidente nesses dias e temos as mesmas ideias em todos os aspectos. Fico feliz e voltaremos a nos falar nos próximos dias. Vamos discutir as coisas que precisam melhorar pensando no futuro.

A Azzurra, que conquistou o título da Eurocopa há menos de um ano, não jogará o Mundial pela segunda edição de forma consecutiva. Até o último dia seis de outubro, a Itália mantinha uma série de 37 partidas invicta e era vista como uma das grandes seleções da Europa.

Sem chances de disputar a Copa do Mundo, a Itália encara a Turquia, nesta terça-feira, em amistoso. Apesar do balde de água fria, Roberto Mancini deve juntar os cacos e pensar no ciclo da próxima Eurocopa, que será disputada em 2024, na Alemanha.