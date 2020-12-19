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futebol

Roberto Firmino destaca coletivo e vitórias chaves nas últimas rodadas

Atacante brasileiro marcou dois gols na goleada histórica do Liverpool sobre o Crystal Palace por 7 a 0. Camisa nove já havia sido decisivo contra o Tottenham...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 12:06

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 12:06

Crédito: Firmino anotou dois gols neste sábado contra o Crystal Palace (ADAM DAVY / POOL / AFP
Roberto Firmino vive uma fase mágica com a camisa do Liverpool e após ser decisivo na partida contra o Tottenham e marcar o gol da vitória, o brasileiro voltou a brilhar diante do Crystal Palace, neste sábado. Na vitória por 7 a 0 dos Reds, o brasileiro anotou dois gols, destacou seu momento e a força do grupo para vencer os jogos.
> Veja a tabela da Premier League
- Estou vivendo um momento muito especial, muito feliz por tudo que aconteceu nessa semana. Foram dois grandes jogos da equipe, contra adversários qualificados, e conseguimos sair com as vitórias. O jogo contra o Tottenham valia a liderança e o Crystal Palace vinha de três jogos sem perder, então eram duelos complicados. Graças a Deus pude ajudar meus companheiros com gols, assistência, mas o mais importante de tudo são os resultados positivos da equipe, o nosso jogo coletivo que está funcionando muito bem. Temos agora uma semana até o próximo jogo e vamos trabalhar para seguir trilhando um caminho vitorioso - afirmouEste foi o quinto duelo entre Liverpool e Crystal Palace que Firmino marca um gol e os Reds saem com a vitória. O próximo duelo da equipe é no próximo domingo diante do West Bromwich, em Anfield.

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