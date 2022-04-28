Roberto Fernandes destaca o poder de reação do Náutico

Foi na raça, mas o Náutico arrancou uma vitória heroica diante do CRB na noite da última quarta-feira e emplacou a segunda vitória consecutiva na Série B.
Após o confronto, o técnico Roberto Fernandes exaltou o poder de reação do Timbu nos últimos duelos.
'São duas competições diferentes, mas o grupo precisava assimilar, reagir e voltar a ter confiança no resultado positivo. A vitória sobre o Operário foi fundamental para frear a seca de vitórias e gols, e contra o CRB mostramos que temos um grupo forte e comprometido', iniciou Roberto Fernandes.
Agora, o Náutico deixa a Série B de lado e foca na disputa do estadual. No fim de semana, o Timbu reencontra o Retrô. Na ida, o Timbu perdeu por 1 a 0. Se devolver o placar a taça será definida nos pênaltis. Em caso de dois gols, vence o campeonato no tempo normal.